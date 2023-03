Terza categoria, Sassacci ipoteca la promozione in seconda: vince 2-1 a Faleria tra le proteste dei tifosi di casa per un rigore

Campionato di Terza di Categoria: il Sassacci ha vinto contro il Faleria in trasferta per 2-1 e ipotecato il passaggio in seconda categoria davanti a 500 persone, con una larga rappresentanza della squadra ospite.

Sul risultato finale pesa un calcio di rigore assegnato alla squadra di Civita Castellana dall'arbitro nel finale di gara. Penality contestato dai tifosi e giocatori gialloblù che hanno ritenuto eccessiva la decisione del direttore di gara. Il Faleria era passato in vantaggio con Coletta nel secondo tempo quasi alla fine. Poi è arrivato il rigore contestato, trasformato da Pokropek e il gol del vantaggio dopo sette minuti di recupero, firmato da Chiani. Due gli espulsi nel corso del match molto teso.

Prima dell'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Mauro Antonelli giocatore del Sassacci.

La classifica vede ora il Sassacci allenato da Stefano Mascarucci in classica al primo posto a + 11 sul Faleria al secondo posto a tre giornate dalla fine.