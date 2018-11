Territorio, gestione risorse, georischi: gli studenti a scuola con il geologo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli studenti a scuola con il Geologo. L'appuntamento è per venerdì 16 novembre a Civita Castellana (Viterbo), con l'iniziativa “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo". La sede scelta è stata quella dell'IIS “Ulderico Midossi” di via Petrarca e a partecipare sono stati chiamati gli studenti delle prime classi dell'istituto superiore.A firmare il progetto è stato il Consiglio nazionale dei geologi, in sinergia con gli Ordini dei geologi di tutte le regioni italiane, col patrocinio del ministero dell'Ambiente e la collaborazione del dipartimento di Protezione Civile. L' evento è molto atteso da tutta comunità studentesca. Si tratta di una interessante giornata di sensibilizzazione e prevenzione che si svolgerà nella mattinata.La geologa Laura Amicucci terrà una lezione al fine di sensibilizzare gli studenti verso le problematiche connesse alla conoscenza dei georischi, alla virtuosa gestione del territorio, ma anche allo sfruttamento delle risorse, all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile, all’interno del quale convergono anche i cittadini. Con particolare attenzione al concetto di prevenzione, come difesa primaria del territorio, e alla diffusione della cultura geologica quali elementi necessari per la salvaguardia dell’ambiente.