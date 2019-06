Terribile schianto all'alba sulla Tarquinese, due giovani in gravi condizioni

Terribile incidente stradale questa mattina poco dopo le ore 4 sulla Tarquinese, in territorio di Tuscania. Due giovani di Viterbo erano a bordo della loro vettura quando, per cause in corso di accertamento, sono finiti fuori strada. Immediati i soccorsi. Sul posto la Radiomobile della Compagnia di Tuscania, i Vigili del fuoco ed i sanitari dell'Ares. Entrambi sono stati trasferiti in codice rosso al Belcolle di Viterbo dove si trovano in condizioni molto serie. Numerosi i traumi riportati a seguito del sinistro che non ha coinvolto altri mezzi. La strada si conferma ancora tra le più pericolose del territorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA