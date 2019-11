Terremoto in Comune, tolta la carica di vice sindaco a Contardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terremoto in maggioranza: il sindaco Giovanni Arena ha tolto la carica di vice all'assessore della Lega Enrico Maria Contardo. La decisione è arrivata questa mattina, dopo che i due avevano discusso in giunta, ieri. E non era la prima volta.La carica era stata concordata già prima delle elezioni, come una sorta di ticket: sindaco Arena, vice Contardo. Forza Italia e Lega avevano trovato questo accordo. Adesso l'intesa viene meno. Arena minimizza e parla di «normale avvicendamento, ho ritenuto di fare un po' di rotazione per dare la possibilità anche a qualcun altro di ricoprire questa carica».Resta però una ferita aperta, anche perché i due non si sono parlati direttamente sul tema e il successore dell'esponente leghista - che comunque mantiene deleghe e posto in giunta - non è stato individuato.Una decisione che potrebbe incidere sulla già delicata riunione di maggioranza in programma oggi pomeriggio sulla variazione di bilancio e sul buco delle utenze della piscina comunale.