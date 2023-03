Lunedì 6 Marzo 2023, 04:55

Bullicame, parcheggio riparato. In arrivo anche i bagni chimici. Non si parla ancora dei lavori di riqualificazione generale che il parco attende, quanto di alcuni interventi presi nell’immediato dal Comune per risolvere le situazioni più critiche. Ma rispetto a ciò che appassionati e turisti si trovavano davanti fino a qualche settimana fa, è un passo avanti.



A memoria d’uomo, lo sterrato di ingresso al Bullicame è stato sempre in condizioni disastrose. Il quadro si era aggravato di recente a causa del maltempo. Le spaccature sempre più profonde e le sconnessioni del manto stradale avevano reso complicato l’accesso stesso alle piscine. Il Messaggero ha documentato che in tanti preferivano parcheggiare l’auto o il camper ai lati della strada asfaltata e proseguire a piedi fino al cancello, piuttosto che rischiare di spaccare una ruota o di subire danni più gravi. Ora lo spiazzo e la stradina bianca sono percorribili al 100%. Tamponate le gigantesche fessure e sparite sotto un manto compatto di terra e ghiaia le vecchie voragini.



I frequentatori sorridono anche perché nei giorni scorsi, la sindaca ha ordinato “di installare 3 bagni chimici nel parco termale del Bullicame, per motivi igienico-sanitari per contrastare la situazione di precarietà igienico-sanitaria per il tempo necessario alla definizione delle procedure tecnico-amministrative finalizzate ad un’installazione permanente di servizi igienici”. Il servizio era stato soppresso per motivi di sicurezza durante l’emergenza Covid, ormai superata.



Da segnalare, inoltre, che la portata di acqua della callara sembra essere cresciuta ancora di piu rispetto ai mesi scorsi. E' ormai normale vedere le due vasche sempre piene. Ieri tantissime le persone presenti a fare il bagno.

Alle Piscine Carletti, invece, c’è ancora da lavorare. Oltre alle buche nel parcheggio, il problema maggiore resta la carenza di cestini, per cui si formano sempre dei cumuli di immondizia. Il Comune, va detto, ha installato alcuni bidoni aggiuntivi di plastica vicino a quelli già presenti in acciaio e ghisa. Ma ancora non bastano. I frequentatori sono numerosissimi. Ieri nel parcheggio c’erano circa 30 camper. I secchi, situati vicino ai punti di passaggio tra il parcheggio e il prato, si riempiono subito e a quel punto la gente lascia i rifiuti lì accanto. La primavera è alle porte, urge rimedio.