Terme, puntini di sospensione sulla data di scadenza del bando comunale per il pozzo. Barelli: «Ritiratelo subito»

«L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare», direbbe Bartali. Qui l'accento è diverso, ma la sostanza è la stessa. Il consigliere comunale Giacomo Barelli (Viva Viterbo) chiede il ritiro immediato dell'avviso pubblico sul pozzo Sant'Albino, quello che dovrebbe portare alla chiusura del San Valentino, causa del prosciugamento del Bullicame dal 2014, dopo i lavori effettuati dalla Gestervit. Perché?Come riportato da Il Messaggero, sulla scadenza ci sono solo dei puntini di sospensione, «quindi l'atto è nullo».Barelli non ci sta. «Non si può far passare questa cosa in sordina - dice - è indice della incompetenza dell'amministrazione Arena». I puntini di sospensione non sono solo sul termine ultimo di presentazione delle domande, ma anche sulla determina dirigenziale, «l'atto che autorizza la pubblicazione del bando. Ritengo che tutto questo sia molto grave».Al di là del fatto in sé, c'è infatti altro. «Non si può far partire un avviso pubblico in questo modo - continua - su una questione così delicata dove ci sono state una serie di polemiche. La procedura è nulla, va ritirata subito. A meno che non siano abituati a scrivere a penna dopo», come avvenuto sul maxiemendamento al bilancio della maggioranza.Le polemiche cui si riferisce l'esponente di Viva Viterbo sono due: una riguarda l'acqua che alimenta le Terme Salus: più volte è stato sostenuto che il pozzo San Valentino non sarebbe stato sistemato prima della pubblicazione del bando sul Sant'Albino, altrimenti la struttura sarebbe rimasta senza acqua. Ed ecco l'altra, strettamente legata: «Il sindaco in un'intervista aveva pure annunciato il vincitore, la Gestervit (che gestisce quello stabilimento, ndc) quindi per lui magari la scadenza del bando non è un gran problema. Ma getta ulteriori ombre e dimostra da un lato l'incompetenza, o peggio, dall'alto la mancanza di trasparenza».E non è finita: «Ancora oggi stiamo aspettando l'osservanza della sentenza del Tar di due anni fa sul ripristino del pozzo San Valentino». Che ha portato al prosciugamento della callara del Bullicame, che è stato causato dalla Gestervit, che secondo il sindaco dovrebbe vincere il bando sul Sant'Albino. «E' ora che chi ha il dovere di indagare faccia chiarezza - conclude Barelli - io sono disponibile a riferire quello che so».