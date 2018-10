Terme, okay al progetto di un mega parco dagli impianti sportivi del Cus al Bullicame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bullicame, tutti intorno a un tavolo. Quello dell'Orto botanico, dove ieri pomeriggio si sono riuniute le istituzioni a ogni livello per fare il punto della situazione e cercare di ripartire. L'idea, condivisa, è di riprendere un vecchio progetto - redatto dall'Ateneo viterbese - già pronto e ambizioso: realizzare un grande parco che va dagli impianti sportivi del Cus all’azienda agraria dell’Università, fino all’Orto botanico e al Bullicame.L'iniziativa è arrivata a seguito della lettera del prefetto Giovanni Bruno al Comune per dare un'accelerazione alla sistemazione dello storico sito citato da Dante nella Divina Commedia. Al tavolo c'erano il sindaco Giovanni Arena, il prefetto Giovanni Bruno, il senatore Umberto Fusco, il rettore dell'Università della Tuscia Alessandro Ruggieri, il vice sindaco Enrico Maria Contardo, il presidente del consiglio Stefano Evangelista, gli assessori Claudio Ubertini e Laura Allegrini, il direttore di miniera Giuseppe Pagano e i responsabili dell'Orto botanico. Non c'era invece l'assessoreal termalismo Claudia Nunzi.L'idea del rettore ha ricevuto l'okay di tutti i presenti. Era stato pensato prima dell'attuale amministrazione di palazzo dei Priori per provare ad accedere a 3 milioni di euro di fondi regionali, ma sono mancati sia l'accordo tra i privati (era previsto un cofinanziamento) che il coordinamento del Comune.