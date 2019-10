Tentato omicidio in centro, arrestati due giovani viterbesi

La polizia ha arrestato due viterbesi di 23 e 19 anni con l'accusa di tentato omicidio a scopo di rapina. La sera del 13 ottobre scorso, in via della Pettinara nel centro storico di Viterbo, avrebbero sferrato un pugno al volto di un 55enne di Orvieto, facendolo cadere a terra privo di senso, per poi rapinarlo del denaro che aveva con sé. Prima di fuggire, lo avrebbero colpito anche con un calcio alla testa. I due giovani, noti alle forze dell'ordine per problemi di droga e reati contro il patrimonio, sarebbero stati inchiodati dalle telecamere di un esercizio pubblico. © RIPRODUZIONE RISERVATA