Tentata rapina al centro scommesse di Montalto

Tentata rapina mercoledì sera allo “Spazio scommesse” di Montalto di Castro (Viterbo). Poco dopo le 20 il gestore del locale, un 33enne del luogo, stava chiudendo l'attività quando improvvisamente si sono presentati tre malviventi armati con una pistola che hanno intimato di farsi consegnare il denaro.L'aggressione è avvenuta in una manciata di secondi: il giovane è stato colpito con il calcio della pistola in testa e i tre sono fuggiti a mani vuote. La tentata rapina è avvenuta in pieno centro e le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Tuscania per i primi rilievi.Il gestore del locale è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Tarquinia; avrebbe riportato una ferita alla testa ma non è in pericolo di vita. La scena è stata registrata dalle telecamere del circuito di sorveglianza del locale. I carabinieri hanno prelevato le immagini per le indagini del caso.