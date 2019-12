Tentano furto in appartamento, sorpresi e arrestati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentano un furto in appartamento, ma vengono sorpresi e arrestati dai carabinieri di Montalto. E' successo domenica notte in via Nenni, al centro della cittadina, dove due rom provenienti da Roma (un maggiorenne e un minorenne), si sono intrufolati nell'androne di una palazzina per tentare di entrare in casa.I rumori hanno però attirato l'attenzione del proprietario che ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Arma che hanno bloccato i due stranieri mentre tentavano la fuga a piedi. Il terzo complice, un maggiorenne che faceva da palo in auto nella zona, è stato poi fermato e denunciato.Condotti tutti in caserma per gli accertamenti di rito, sono poi stati dichiarati in arresto per tentato furto in concorso. Ieri il giudice del tribunale di Civitavecchia ha convalidato l'arresto di uno dei maggiorenni, mentre il minorenne è stato trasferito in un centro accoglienza della Capitale.