Tentano di entrare in un appartamento e scaraventano il proprietario per le scale, arrestate due donne e un minorenne

Tentano di entrare in un appartamento e scaraventano il proprietario per le scale, arrestati in flagranza di reato due donne e un miniore. Venerdì pomeriggio i tre mentre provavano a scassinare la porta di un appartamento sulla Cassia Sud sono stati presi con le mani nel sacco dagli agenti della Squadra volante della Questura di Viterbo.A lanciare l’allarme la proprietaria dell’appartamento. La giovane donna era in casa proprio mentre i tre tentavano di aprire la porta. Impaurita dai rumori ha subito chiamato il 113 e il padre che si trovava al lavoro poco distante.L’uomo è arrivato nella palazzina qualche istante prima della polizia. E mentre saliva le scale si è imbattuto nei tre rom che lo hanno aggredito spingendolo giù per le scale. Le due donne e il minore non sono però riusciti a fuggire. Alla fine delle scale, ad aspettarli, hanno trovato la polizia. I tre sono stati quindi presi e sottoposti a perquisizione e arrestati.