Tenta la fuga, ma viene bloccato: straniero trovato con hashish e marijuana

Hashish e marijuana in quantità da spaccio, un altro arresto a Viterbo. Un cittadino originario del Gambia è stato fermato per spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e false generalità. Lo straniero è finito in trappola in seguito all’attività di monitoraggio del territorio, messo in atto di fronte allo spaccio di stupefacenti nelle piazze cittadine.



Gli agenti della squadra mobile della Questura, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti dalle parti di via Sandro Pertini per controllare un cittadino del Gambia di 25 anni. Lo straniero, residente presso un centro di prima accoglienza del capoluogo, alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare.



Il giovane è stato però bloccato poco dopo ed è stato trovato in possesso di alcuni involucri di marijuana (in totale 245 grammi) e di grammi di 30grammi di hashish. Inoltre al momento del controllo era senza documenti e del regolare permesso per la presenza sul territorio nazionale. Dichiarava un nominativo agli agenti, poi risultato falso a seguito del rinvenimento di un regolare titolo di soggiorno in suo possesso.



Portato in questura, dopo gli accertamenti, lo straniero è stato arrestato.

Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:15



