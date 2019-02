​Tenta due rapine nel giro di mezz’ora ma non trova soldi, arrestato un quarantacinquenne

Ultimo aggiornamento: 12:11

Tenta due rapine in centro nel giro di mezz’ora, arrestato 45enne. La sera di San Valentino A.V., romano del ’74, è prima entrato in un negozio di animali di via Monte Santo a Viterbo intimando alla proprietaria di consegnargli l’incasso. Nemmeno 40 minuti dopo è entrato in un negozio di giocattoli con lo stesso intento.Il 45enne entrambe le volte ha estratto una pistola e puntato l’arma ma le due rapine sono andate a vuote. I negozi erano in chiusura e nella cassa non c’era niente. I carabinieri del Norm di Viterbo, dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime, hanno iniziato a indagare per identificare il ragazzo. E dopo qualche giorno hanno bussato alla sua porta. In casa c’era ancora la pistola con cui aveva tentato le rapine.A seguito delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Massimiliano Siddi, è stata chiesta e ottenuta una misura cautelare in carcere. Il 45enne è stato quindi trasferito a Mammagialla.