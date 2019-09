Tenta di uccidersi, salvata dalla polizia

Una Volante della polizia ha salvato una donna che voleva uccidersi. A dare l'allarme al 113 è stato un uomo, che si trovava fuori Viterbo e aveva appena ricevuto un sms dalla moglie, in cui diceva di volerla fare finita. I poliziotti sono corsi sul posto e, per individuare meglio l'appartamento, i colleghi della sala operativa hanno fatto squillare di continuo il cellulare della donna. Quando sono riusciti ad entrare, gli agenti l'hanno trovata sul letto, in stato di incoscienza, e con un flacone di farmaci accanto. La donna è stata portata subito al Pronto soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA