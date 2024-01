Mercoledì 17 Gennaio 2024, 05:20

Tenta di toccare ragazzine e mostra le parti intime, parte il processo per violenza sessuale a un 45enne di Civita Castellana. L’uomo, difeso dall’avvocato Luigi Mancini, è accusato anche di molestie su minori. Tutto si è svolto nell’estate del 2022 a Fabrica di Roma. Il 45enne, probabilmente su di giri, si sarebbe avvicinato a una 14enne del posto e avrebbe cercato di toccarle le parti intime. Solo la pronta reazione dell’adolescente ha evitato il peggio. L’uomo però non si sarebbe arreso e per metterla a disagio davanti ad altri coetanei avrebbe iniziato a gridare: « Questa ha la patata più bella di tutte». Il secondo episodio di molestie sarebbe avvenuto pochi giorni dopo sempre nel comune di Fabrica di Roma. Quel giorno oltre alla prima vittima erano presenti altri 5 minori, di età compresa tra i 14 e i 15 anni.

Il 45enne davanti a quel “pubblico improvvisato” avrebbe messo in piedi un vero show causando spavento e apprensione tra le giovanissime vittime che si trovavano davanti a lui. L’imputato avrebbe iniziato a simulare un rapporto orale chiedendo ai ragazzi: «Volete farlo voi?». Poi avrebbe messo in mostra i genitali continuando a provocare gli adolescenti. Durante l’esibizione si sarebbe anche avvicinato a una 15enne. Le avrebbe sfiorato la testa con una mano e le avrebbe chiesto di toccarlo, indicando le parti intime. I ragazzi, ovviamente, sono corsi via e tornati dai loro genitori. Dopo aver raccontato quanto accaduto madri e padri si sono presentati dai carabinieri della stazione di Fabrica di Roma per sporgere denuncia. Denuncia che in poco si è trasformata in un’accusa di violenza sessuale su minori, davanti al collegio del Tribunale di Viterbo.

Ieri mattina la prima udienza. La prima vittima, tramite i suoi genitori, si è costituita parte civile. Tutti i ragazzi sono stati già ascoltati durante le indagini preliminari. Il collegio però potrebbe chiedere di ascoltarli di nuovo. Si torna in aula il 26 novembre.