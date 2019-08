Tenta di strangolarla, ma lei lo difende. Un'aggressione con tanti dubbi

Aggressione in via Lorenzo da Viterbo, spunta un'altra versione della nottata. A cambiare la storia sarebbe stata la fidanzata del giovane arrestato dalla polizia. La ventenne avrebbe raccontato un'altra vicenda: il 23enne non la stava strangolando e la sorella non sarebbe stata ferita dal coltello impugnato dal giovane, ma dal salto fatto dalla finestra per scappare.

La ragazza avrebbe spiegato che in casa quella sera c'era stata una furiosa lite tra coppie e nulla più. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, invece, la notte tra sabato e domenica tre coppie di ragazzi si sarebbero divertiti in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Lorenzo da Viterbo. Alle 5 del mattino una delle tre coppie si sarebbe chiusa a chiave in camera e il ragazzo, un 23enne dominicane, ubriaco, avrebbe afferrato la fidanzata, italiana, per il collo e avrebbe tentato di strangolarla.

La giovane prima di perdere il fiato avrebbe gridato per attirare l'attenzione degli amici rimasti nell'appartamento. I quattro avrebbero aperto la porta della camera da letto e tentato di togliere la ventenne dalle mani del dominicano. Tra questi anche la sorella della vittima. Il 23enne, completamente fuori di sé, avrebbe prima preso a morsi uno degli amici che voleva fermarlo e poi avrebbe afferrato un coltello di 38 centimetri e colpito la sorella della fidanzata. Tutti, per paura, si sarebbero lanciati dalla finestra e sarebbero corsi in strada chiedendo aiuto ai vicini. In strada anche il 23enne che, semi nudo e col coltello in mano, continuava a inseguirli.

Così sono stati trovati dalle tre pattuglie della Volante, accorse sul posto. I poliziotti per calmare il dominicano, che continuava a lanciare calci e pugni, hanno dovuto usare lo spray urticante. Il giovane è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. E trasferito a Belcolle per essere curato.

Per capire cosa sia realmente successo bisognerà attendere l'udienza di stamattina alle 9.30. Il giudice per le indagini preliminari, Rita Cialoni, andrà direttamente nel reparto di medicina protetta, dove è ricoverato da due giorni lo straniero, per la convalida. Il pm titolare dell'indagine è Stefano D'Arma.

Ultimo aggiornamento: 11:54

