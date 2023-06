Mercoledì 28 Giugno 2023, 05:20

Si parte dall’ordinanza anti alcol per fermare le notti di follia al quartiere San Faustino. Ma l’ordinanza è solo un punto di una lunga lista di provvedimenti che potrebbero essere intrapresi già da oggi. Dopo i fatti di domenica sera, questa mattina. è stato convocato il comitato ordine e sicurezza per discutere delle misure da intraprendere per fermare la situazione incandescente del quartiere.

Situazione che sembra non essersi placata nonostante l’intervento immediato dei carabinieri e di tutte le altre forze dell’ordine del territorio. Sono infatti giorni che gli storici residenti del quartiere San Faustino ricevono minacce verbali da parte di alcuni immigrati, che li accusano di razzismo e di aver chiamato i carabinieri per rovinargli la vita. «Mi è stato detto - racconto un residente - che c’è una lama pronta per me, se dovessi richiamare le forze dell’ordine». Minacce come queste sarebbe state inviate anche ad altri abitanti del quartiere. Tutto inizia domenica sera alle 22 quando alcuni cittadini decidono di chiamare il 112 dopo l’ennesima serata di musica alta ed eccessi in un bar frequentato da immigrati.

L’arrivo dei carabinieri avrebbe acceso ancora di più gli animi, tanto che alcuni immigrati africani si sarebbero scagliati contro le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata anche la sindaca Chiara Frontini per capire la gravità della situazione. E nemmeno 24 ore dopo la prima cittadina aveva firmato l’ordinanza anti alcol, con stop alla vendita da asporto dopo le 20 e il divieto assoluto di bere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nel perimetro compreso tra Sacrario, via Cairoli, piazza San Faustino, via Signorelli e piazza della Trinità, ad ogni orario. «Questo è il primo provvedimento che entra in vigore, dopo i fatti di domenica notte - ha spiegato. L’ho visto con i miei occhi, grazie alla chiamata dei residenti che mi hanno avvertita, e certi fatti nella mia città non possono accadere. Famiglie, residenti e soprattutto bambini coinvolti in un momento di tensione senza precedenti nel quartiere, già da tempo oggetto di misure ed interventi di riqualificazione urbana a cui però vanno abbinate misure ancora più stringenti. Di certo, le istituzioni non minimizzano né stanno a guardare, lasciando spazio a chi potrebbe essere tentato di fomentare ulteriore violenza. Sul rispetto delle regole e dei principi base della convivenza non si media».

Oggi quindi il comitato ordine e sicurezza dovrà occuparsi di riportare alla calma il quartiere e di trovare soluzione durature. Alla riunione parteciperanno anche i residenti, parti in causa nell’infuocata situazione. «Quello che è chiaro - spiega Michele Ranucci, responsabile di vicinato del quartiere - è che al momento San Faustino è fuori controllo e sembra la terra di nessuno. E questo nonostante ci siano controlli continui da parte delle forze dell’ordine. Ma la situazione è sotto gli occhi di tutti. Il problema è sicuramente lo spaccio e il degrado». Tra le misure sul tavolo non ci sono solo i presidi della polizia e dei carabinieri, ma anche quella di controllare tutte le case in affitto per capire se ci sono affitto in nero o individui senza regolari permessi di soggiorno». La riunione è fissata alle 10 in Comune.