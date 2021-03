16 Marzo 2021

di Ugo Baldi

(Lettura 2 minuti)







Tennistavolo: alla prima tappa dei Tornei di qualificazione nazionale ospitati a Viterbo hanno aderito 40 atleti provenienti da tutte le province del Lazio. Ha vinto la testa di serie n°1 Milo Rossetti.

Buona la prova delle racchette viterbesi in rappresentanza del Tuscia Tennistavolo di Montefiascone, Tennistavolo Soriano nel Cimino e Tennistavolo Oriolo.E' stata una bella domenica di sport quella che si è svolta PalaCus di via De Lellis che ha sancito i qualificati per la fase finale di giugno a Riccione dei Campionati italiani di Tennistavolo. Tre dei quattro semifinalisti in linea con la classifica di febbraio, con il numero cinque Claudio Prodon (TT Maccheroni) che ha conquistato la finale e perso contro il l favorito Milo Rossetti (Cral dipendenti Comune di Roma). Finalina vinta dal 17enne Edoardo Caldarola (KingPong) su Ivan Riggi (TT Eos Roma).

A premiare i giocatori il sindaco Giovanni Maria Arena, da sempre uomo di sport (che non si è tirato indietro quando a proporgli di incrociare le racchette è stato il vincitore del torneo), l'assessore Marco De Carolis e il consigliere nazionale della Federazione italiana tennistavolo Domenico Giordani.

La Quarta Categoria Maschile è per il Tennistavolo il torneo più caratteristico e variegato: giovani promesse in attesa di spiccare il volo verso categorie professionistiche (i più giovani eran oGiulio D'Arcangeli, Cral dipendenti Comune di Roma, e Daniele Bianchi, KingPong, entrambi 2008), ex campioni e vecchie glorie ancora in grado di dire la loro, appassionati di tutte le età, a dimostrazione della grande versatilità di uno sport che permette a tutti di poter esprimere le proprie capacità agonistiche, atletiche e mentali.

Erano presenti all'appuntamento il presidente del Cus Viterbo Gianluca Catana e Andrea Pizzi, presidente del Comitato regionale Fitet Lazio che ha organizzato la manifestazione.