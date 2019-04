Temporale violento a Tarquinia Lido, strade allagate

Violento temporale sul litorale nel tardo pomeriggio di oggi. I problemi maggiori sono stati registrati a Tarquinia lido con allegamenti sul lungomare e alla fine di via Doria.



Piccoli disagi anche sulla litoranea che collega il paese con Civitavecchia: circolazione rallentata e automobilisti costretti a procedere a passo d’uomo per colpa della scarsa visibilità e del manto stradale allagato in più punti.



Problemi anche sulla provinciale tarquiniese in direzione di Tuscania con alcuni tratti della carreggiata invasi dal fango e auto ferme in sosta ai lati. In serata la situazione è tornata alla normalità, non si registrano particolari disagi alla circolazione. Secondo le previsioni meteo pioggia è prevista fino alle 23 con piogge abbondanti fino a 4mm. Dalla mezzanotte è atteso un miglioramento. © RIPRODUZIONE RISERVATA