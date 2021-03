13 Marzo 2021

di MARCO GIULIANELLI

Sabato nella capitale per il Tuscania volley. E' un match pieno di insidie, quello che attende il Maury's ComCavi che stasera alle 20.30 sarà di scena sul campo della Smi Roma, per il terz'ultimo turno, della stagione regolare, del campionato di serie A3 di volley. Romani che arrivano dall'ottimo successo per 1-3 ottenuto una settimana fa a Ottaviano dopo le tre sconfitte di fila rimediate rispettivamente contro quelle che all'epoca erano le prime della classe: Pineto, Grottazzolina e Galatina. «Affronteremo una buona squadra, assolutamente da non sottovalutare -avverte il centrale tuscanese, Massimiliano Cioffi - sono molto forti a muro e dovremo, per questo, stare molto attenti; ci aspetta un derby molto combattuto, sappiamo che l’avversario darà il massimo». All'andata, a Montefiascone, finì 3-1 per il Tuscania, con Hidde Boswinkel, autore di 27 punti, e Sebastiano Marsili protagonisti assoluti dell'incontro. Maury's ComCavi che è decisa a ripetere quella prestazione per provare ad allungare la striscia positiva fatta di quattro vittorie consecutive e farsi trovare pronta per approfittare di un eventuale scivolone delle dirette rivali per il vertice del girone blu. Il Tuscania naviga, infatti, al terzo posto con all'attivo 41 punti, tre in meno di Grottazzolina seconda e quattro in meno della capoclasse Galatina, con le due squadre che la prossima settimana si affronteranno in uno scontro diretto. «Arriviamo da una striscia positiva importante - riprende Cioffi - e non ci possiamo permettere di abbassare la guardia; dobbiamo rimanere concentrati sull’obiettivo e restare uniti». Match del palaDiFiore che sarà diretto dai signori Mariano Gasparro e Antonio Capolongo; e sarà trasmesso in diretta streaming su Legavolley.tv.