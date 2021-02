Tartaruga Caretta caretta trovata senza un arto sulla spiaggia di Pescia Romana

Una tartaruga della specie Caretta caretta è stata trovata viva, ma senza l’arto anteriore destro, sulla spiaggia di Costa Selvaggia a Pescia Romana (Viterbo).

Ad accorgersi dell’animale ferito a pochi metri dalla battigia sono state alcune persone, che alle 12 di questa mattina approfittando della bella giornata stavano passeggiando lungo l’arenile. Del ritrovamento è stata subito allertata la Capitaneria di porto di Civitavecchia che ha inviato sul luogo il personale della delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Montalto di Castro.

Presenti per un sopralluogo anche gli agenti della Polizia locale che assieme ai militari dell’ufficio marittimo hanno messo in sicurezza l’animale, in attesa del medico veterinario della Asl di Tarquinia. Del caso è stata avvisata anche Tarta Lazio e probabilmente la tartaruga verrà trasferita al Trust zoomarine di Pomezia, a Torvajanica, per le cure necessarie.

