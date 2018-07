Una tartaruga Caretta caretta trovata morta sulla spiaggia di Tarquinia

di Marco Feliziani

Una tartaruga Caretta caretta priva di vita si è spiaggiata, questo pomeriggio, sull'arenile di Tarquinia Viterbo). A rinvenire l'animale sono stati alcuni bagnanti, che hanno notato la carcassa in prossimità della battigia.



Sul posto è quindi intervenuta la Guardia costiera, che ha alleratato gli enti preposti alla rimozione dell'animale. Solo pochi giorni fa, poco lontanto da questo ritrovamento, sulla spiaggia di Montalto, una tartaruga della stessa famiglia Caretta caretta ha deposto 90 uova sotto la sabbia, in riva al mare.



In quel caso, i biologi intervenuti hanno messo in sicurezza le uova trasferendole in un nuovo nido più a monte rispetto alla riva.

