Tentò il suicidio un mese fa, dopo la morte della madre: 63enne trovato senza vita

Stefano Mecarini è stato trovato senza vita, a terra in un lago di sangue, oggi pomeriggio all'interno della sua abitazione a Tarquinia, in via Tagete 22 nei pressi del centro commerciale Top 16. Si era tagliato i polsi e la sua morte risale a diversi giorni fa.

Il corpo del 63enne era infatti in avanzato stato di decomposizione. L'allarme è stato data dai coinquilini dell'abitazione di via Tagete che sentivano provenire dalla sua abitazione un odore nauseabondo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Tarquinia.

Lo scorso febbraio, il 16, Mencarini aveva già tentato il suicidio nella villetta di Tarquinia Lido dove viveva con la madre di 85 anni. L'anziana donna, all'arrivo anche allora degli agenti, era stata trovata senza vita tra cumuli di sporcizia e suppellettili inservibili.



La casa di via Tagete anche in questo caso era in totale abbandono e colma di rifiuti. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.