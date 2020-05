Tarquinia: scoppia la gomma di un'autoarticolato, carburante invade l'Aurelia

Incidente stradale poco prima delle 18:30 sulla statale Aurelia, tra Montalto e Tarquinia. Un'autoarticolato che trasportava carburanti, durante il viaggio verso Roma, ha forato una gomma danneggiando un raccordo di erogazione del carburante, che si è riversato in strada.



Fortunatamente il mezzo non ha sbandato e l'autista è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area ed effettuare la delicata manovra di travaso del liquido infiammabile su un altro mezzo. Per la messa in sicurezza del traffico la Polizia stradale e una pattuglia della Finanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA