Tarquinia, spiaggia delle Saline: rimossa bomba di aereo della Seconda guerra mondiale

I militari della Guardia di Finanza e della Marina Militare hanno rimosso e fatto brillare una bomba di aereo della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta in mare, nelle acque antistanti la località “Le Saline”, nel comune di Tarquinia. I finanzieri, grazie all’ausilio di speciali metal detector, hanno rintracciato un manufatto metallico cilindrico dalle dimensioni di 70 cm. circa di lunghezza ed un diametro di 30 cm. La particolarità del ritrovamento ha fatto immediatamente ipotizzare che si trattasse di una bomba di aereo da 250 libbre circa. L’ordigno, localizzato ad una profondità di circa 10 metri in un punto costiero interessato da attività di pesca, è risultato essere una bomba d’aereo americana tipo “Mkii Miii”, contenente 161 kg. di tnt. Gli operatori dello Sdai, con l’ausilio dei palloni di sollevamento, hanno dapprima imbracato e rimosso dal fondale l’ordigno che, successivamente, è stato trasportato in una zona di sicurezza.

Bomba di aereo fatta brillare nel mare di Tarquinia

Ultimo aggiornamento: 12:20

