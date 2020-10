Tarquinia, presi dalla polizia i rapinatori della tabaccheria al Lido

Ultimo aggiornamento: 16:20

Sono stati catturati dagli agenti del commissariato di Tarquinia i due rapinatori che l'11 settembre scorso hanno compiuto una rapina in una tabaccheria al Lido.Si tratta di un 18enne, ora ai domiciliari, e di un 35enne, colpito dalla misura cautelare della detenzione in carcere, entrambi di Civitavecchia, che alle 17 di una ventina di giorni fa uno dei due, con il volto travisato e armato di coltello, si è impossessato dell'incasso e di alcune stecche di sigarette del punto vendita.Ad attenderlo per la fuga il complice, anch’egli travisato, a bordo di una Nissan Micra di colore grigio. Ad incastrarli le telecamere di sorveglianza e una minuziosa attività di indagine da parte degli agenti della squadra di polizia giudiziaria e del personale del commissariato di Civitavecchia, che nelle prime fasi della ricerca ha dato un importante contributo ai fini dell’identificazione dei responsabili.Gli arrestati, con precedenti specifici in materia di reati predatori, sono stati così arrestati e assicurati alla giustizia a seguito del provvedimento emesso dal tribunale di Civitavecchia su proposta della locale Procura della Repubblica che sin dalle prime fasi di ricerca ha autorizzato la perquisizione domiciliare di uno dei rapinatori identificati. All’interno dell’abitazione sono stati infatti rinvenuti due pacchetti di sigarette compatibili con la marca e il modello di quelli sottratti come refurtiva.