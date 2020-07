Tarquinia, perde il controllo dell'auto e si ribalta sull'Aurelia

Ultimo aggiornamento: 20:14

Incidente stradale alle 18:30 di oggi al chilometro 79+100 della strada statale Aurelia, nel territorio di Tarquinia.Una donna di 74 anni, alla guida di una Toyota Aygo, ha perso il controllo del mezzo sulla corsia di marcia verso Grosseto finendo la corsa addosso al guard-rail per poi cappottarsi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale di Tarquinia in servizio sull'autostrada A12, che ha prestato i primi soccorsi.Dopo una manciata di minuti sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia, che hanno liberato la donna dall'abitacolo per affidarla ai sanitari del 118. Fortunatamente la paziente non ha riportato gravi ferite, ma è stata comunque trasportata all'ospedale di Tarquinia per gli accertamenti medici del caso.La strada è stata momentaneamente bloccata dalla Polizia stradale per permettere ai soccorritori di svolgere le operazioni in sicurezza.