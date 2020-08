© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tarquinia non rinuncia ai fuochi di Ferragosto. Appuntamento confermato per la sera del 15, ore 23,30 circa in prossimità di piazza delle Naiadi, con tutte le precauzioni del caso. Potenziato il servizio di sicurezza per limitare al massimo gli assembramenti.Una scelta in controtendenza rispetto a quella di tanti comuni italiani, che hanno deciso di annullare ogni tipo di manifestazione potenzialmente rischiosa, ma non isolata, dalla Campania alla Lombardia. Per facilitare le operazioni di controllo saranno installate delle transenne mentre «la spiaggia antistante la piazza verrà evacuata a partire dalle 15, dove verranno posizionate delle barriere in sabbia a protezione dell'evento», si legge in una nota diffusa del Comune di Tarquinia.E ancora: «L'area adiacente a quella di sparo verrà interdetta a partire dalle 17 e il parcheggio antistante verrà riservato da quell'ora esclusivamente non più come parcheggio, ma come luogo da dove potranno vedere i fuochi soltanto i diversamente abili e il loro accompagnatore».Ieri pomeriggio intanto è stato inaugurato il nuovo trenino turistico che collegherà Tarquinia al lido. Frutto di una collaborazione tra Comune e la Ditta Eusepi, che gestisce il traffico locale, sarà in servizio tutti i giorni della settimana, dalla mattina sino a tarda sera. Capolinea fissati a piazza delle Naiadi al lido e Barriera San Giusto, porta d'ingresso del centro storico, in paese.Tra i percorsi: uno in direzione delle Saline e l'altro che nel fine settimane raggiungerà anche la necropoli etrusca. Il trenino, costo della corsa 1 euro, potrà ospitare fino a 60 passeggeri nei 3 vagoni l'ultimo dei quali accessibile ai disabili grazie ad una particolare pedana posta in fondo alla carrozza. «Un servizio aggiuntivo per i turisti e i cittadini spiegano dall'amministrazione Giulivi - che porterà sicuramente benefici al centro storico e al Lido della città di Tarquinia».