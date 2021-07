Tarquinia, Montalto, Tuscania, Viterbo e Caprarola: fra le cento date di live anche la Tuscia. Tutti gli appuntamenti

Venerdì 2 Luglio 2021, 06:15

Oltre 100 date, tra cui molte nella Tuscia, per l’ATCL – Circuito Multidisciplinare regionale dello Spettacolo dal vivo: musica, parole, danza che attraverserà la regione da oggi al 16 settembre.

L’azione parte dalla necessità di recuperare il rapporto con il pubblico, con le comunità, per riappropriarsi degli spazi, soprattutto spazi di pensiero culturale, attraverso una reale politica a sostegno della cultura, degli artisti e dei tecnici, delle associazioni presenti nei territori, delle stesse amministrazioni comunali.

«Lo spettacolo dal vivo riaccende l’estate in regione e lo fa illuminando le tante bellezze del territorio. Atcl, Regione Lazio e Amministrazioni locali insieme hanno voluto restituire ai cittadini l’occasione per partecipare e condividere la cultura come reazione alla paura e all’isolamento. Questo accanto a quello per combattere il virus e il miglior vaccino per tornare a vivere e a immaginare il futuro» dichiara Giovanni Anversa, Presidente di ATCL.

«L’isolamento che si è venuto a creare in questi tantissimi mesi di pandemia ha generato una perdita di occasioni di socializzazione; chi ha pagato di più è stato il pianeta adolescenza e gli over sessanta. Ora è tempo di riconquistare fiducia e speranza. Lo spettacolo dal vivo è diminuito del 70%. Ora è giunto il tempo che il teatro, la musica, la danza riconquistino i loro spazi con l’aiuto di tutti. “L’illusione del teatro deve tornare ad essere reale”.....» afferma Alessandro Berdini, direttore artistico di ATCL.

Nella Tuscia sono interessati Montalto di Castro, Tarquinia, Tuscania , Caprarola e Viterbo.

Le aree storiche saranno attraversate dalla musica come il Parco Archeologico di Vulci con Ludovico Einaudi (ma anche la prosa con Edoardo Siravo i racconti musicali di O’Thiasos Teatro Natura).

Con il Comune di Montalto di Castro oltre la collaborazione per il Parco Archeologico, si delineano due appuntamenti all’arena esterna al Teatro Lea Padovani con Sebastiano Somma e Max Giusti.

La splendida Piazza San Lorenzo a Viterbo sarà la cornice di opere e concerti con Europa InCanto, AEtruria Ensemble e l’Ass. Musica e palcoscenico Aldo C. Fasano, ma anche prosa con Massimo Popolizio e Alessandro Preziosi tra gli altri.

Paesaggi dell’arte è un festival di valorizzazione del patrimonio culturale organizzato dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Lazio e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dislocato in luoghi storici della città e nella famosa necropoli in cui risuoneranno le atmosfere mediterranee di Stefano Saletti e la Banda Ikona, il fado di Luna Pena e la chitarra di Giovanni Palombo. A Caprarola, presso il Teatro Don Paolo Stefani, il 7 luglio ore 21, va in scena “Chi muore si rivede” di Francesco Stella regia Nicola Pistoia con Francesco Stella, Giuliano Calandra, mentre il 15 Centomila uno nessuno. la curiosa storia di Luigi Pirandello con Giuseppe Pambieri

GLI APPUNTAMENTI NELLA TUSCIA

CAPRAROLA – Teatro Don Paolo Stefani

7 luglio ore 21.00

CHI MUORE SI RIVEDE

di Francesco Stella

regia Nicola Pistoia

con Francesco Stella, Giuliano Calandra

TARQUINIA - chiesa di San Giacomo - Festival Paesaggi dell’arte

9 luglio ore 19:00

Giovanni Palombo in ACOUSTIC GUITAR SUNSET

TARQUINIA - sagrato chiesa di S. Maria in Castello - Festival Paesaggi dell’arte

10 luglio ore 19:00

IL CANTO DEL SABIR: LA LINGUA DEL MEDITERRANEO

Stefano Saletti & Banda Ikona in concerto

CAPRAROLA – Teatro Don Paolo Stefani

15 luglio ore 21.00

CENTOMILA UNO NESSUNO. LA CURIOSA STORIA DI LUIGI PIRANDELLO

con Giuseppe Pambieri

scritto e diretto da Giuseppe Argirò

produzione Teatro della Città di Catania

VITERBO -Richiastro

15 luglio ore 20.30

LA SCOPERTA DELL’AMERICA

di Pascarella

Produzione Teatro Vittoria



VITERBO - Piazza San Lorenzo - rassegna Spettacoli sotto le stelle

25 luglio ore 21.00

NOTE D’INCANTO, L'ELISIR DI SÌ BELLEZZA

Direttore: M° Germano Neri

EICO - Ensemble Europa InCanto Orchestra

VITERBO - Piazza San Lorenzo - rassegna Spettacoli sotto le stelle

26 luglio ore 21.00

GRAN GALÀ DELLA LIRICA

Orchestra Sinfonica di Milkcolc - Ungheria

Coro lirico dell'Umbria

Direttore Lorenzo Castriota Skanderbeg

Prod. Associazione Musica e Palcoscenico "Aldo C. Fasano"

in collaborazione con S.O.L.T.I. snc di Fasano Ermanno & c.

VITERBO - Piazza San Lorenzo - rassegna Spettacoli sotto le stelle

27 luglio ore 21

BARBIERE DI SIVIGLIA

Di Gioachino Rossini

Orchestra Sinfonica di Milkcolc - Ungheria

Coro lirico dell'Umbria

Regia Guido Zamara

Direttore Lorenzo Castriota Skanderbeg

Prod. Associazione Musica e Palcoscenico "Aldo C. Fasano"

in collaborazione con S.O.L.T.I. snc di Fasano Ermanno & c.



VITERBO - Piazza San Lorenzo - rassegna Spettacoli sotto le stelle

29 luglio ore 21.00

TOTÒ OLTRE LA MASCHERA

RECITAL OMAGGIO AD ANTONIO DE CURTIS

Con Alessandro Preziosi

Chitarra live Daniele Bonaviri

Produzione Khora Teatro



MONTALTO DI CASTRO – Arena Teatro Lea Padovani

29 luglio ore 21.00

IL VECCHIO E IL MARE

di Ernest Hemingway

con Sebastiano Somma

e con Cartisia J. Somma

al violino il M° Riccardo Bonaccini

produzione Orchestra da camera della Campania

TARQUINIA - sagrato chiesa di S. Maria in Castello - Festival Paesaggi dell’arte

30 luglio ore 21:30

Lula Pena in ARCHIVO PITTORESCO



VITERBO - Piazza San Lorenzo - rassegna Spettacoli sotto le stelle

30 luglio ore 21

ENRICO CAPUANO E LA TAMMURRIATAROCK in concerto



TARQUINIA - necropoli dei Monterozzi - Festival Paesaggi dell’arte

31 luglio ore 18.30

Pasquale Laino & Giovanni Palombo in JAZZ NOMADE

MONTALTO DI CASTRO – Parco Archeologico Di Vulci

31 luglio ore 21.00

FRANCO126 in concerto

VITERBO - Piazza San Lorenzo - rassegna Spettacoli sotto le stelle

1 agosto ore 21.00

WHO IS ME

da "Il poeta delle ceneri" di Pier Paolo Pasolini

Attrice: Lucia Bendia

Violoncellista: Livia de Romanis

da un’idea di Elia Castello

Regia: Marco Nateri

Produzione Teatro Valmisa Soc. Coop.

MONTALTO DI CASTRO – Parco Archeologico Di Vulci

1 agosto ore 21.00

LUDOVICO EINAUDI in concerto

VITERBO - Piazza San Lorenzo rassegna – rassegna Spettacoli sotto le stelle

2 agosto ore 21.00

LA CADUTA DI TROIA

Dal Libro II dell'Eneide di Virgilio

Interpretazione Massimo Popolizio

Musiche eseguite dal vivo da Stefano Saletti e Barbara Eramo

Produzione Compagnia Orsini



MONTALTO DI CASTRO – Arena Teatro Lea Padovani

2 agosto ore 21

VA TUTTO BENE

Di e con Max Giusti

Produzione AB Management

MONTALTO DI CASTRO – Parco Archeologico Di Vulci

4 agosto ore 21.00

PSICOLOGI in concerto



VITERBO - Piazza San Lorenzo - rassegna Spettacoli sotto le stelle

5 agosto ore 21.00

INTERNO FAMILIARE

Voce: Iaia Forte

Sax: Javier Girotto

Regia: Iaia Forte

Produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro

in collaborazione con ATER - Fondazione

MONTALTO DI CASTRO – Parco Archeologico Di Vulci

6 agosto ore 19.00

MITI D’ACQUA

O Thiasos Teatro Natura

VITERBO - Piazza San Lorenzo - rassegna Spettacoli sotto le stelle

7 e 8 agosto ore 21.00

L’ELISIR D’AMORE

Di Gaetano Donizetti

Ensemble vocale Il Contrappunto

Orchestra sinfonica EtruriÆnsemble

Regia Massimo Bonelli

Direttore M° Fabrizio Bastianini

Prod. Ass. XXI Secolo, Viterbo

TARQUINIA - necropoli Scataglini - Festival Paesaggi dell’arte

7 agosto ore 19.00

TEMPESTE

O Thiasos Teatro Natura

MONTALTO DI CASTRO – Parco Archeologico Di Vulci

7 agosto ore 19.00

PROMETEO

da Eschilo

con Edoardo Siravo

e con Ruben Rigillo, Silvia Siravo, Gabriella Casali

Adattamento e regia Patrick Rossi Gastaldi

TUSCANIA – Supercinema - Festival Direzioni Altre 2021

19 agosto ore 21.00

RICORDATI DI ME

Regia e coreografia Loredana Parrella

Testi Aleksandros Memetaj

Musica Marco Giannoni e autori vari

Disegno luci Luca Febbraro

Con Caroline Loiseau, Maria Stella Pitarresi, Agnese Lorenzini

Produzione Twain Centro di Produzione Danza

Coproduzione DanceProject Festival

TUSCANIA – Supercinema - Festival Direzioni Altre 2021

21 agosto ore 21.00

ROMANZA

Coreografia e regia Loredana Parrella

Interpreti Caroline Loiseau, Yoris Petrillo, Maria Stella Pitarresi, Luca Zanni/Marco Pergallini

Disegno luci Parrella/Febbraro

Costumi Loredana Parrella – Realizzazione Sartoria Mulas

Compagnia Cie Twain

VITERBO – Festival Barocco Alessandro Stradella

Dal 3 al 16 settembre