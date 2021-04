20 Aprile 2021

di luca telli

(Lettura 1 minuto)







Maurizio Conversini lascia il Consiglio Comunale. A meno di metà mandato ha deciso di dimettersi dal ruolo di consigliere. Un’epoca che si chiude. Sindaco per dieci anni dal 1992 al 2002, prima volta in consiglio nel 1968, dal 1973 sempre presente nella vita politica di Tarquinia. «Una decisione sofferta ma non più rimandabile – spiega in una nota Conversini -. Non è venuta a mancare la voglia ma il tempo, aspetto fondamentale per ricoprire un ruolo così importante. La nostra città ha bisogno di un’opposizione attenta e preparata. Il confronto, duro ma sempre leale, è alla base della democrazia e della crescita sociale. Grazie a quanti mi hanno sostenuto e hanno creduto nel progetto del Movimento Civico che continuerà a essere portato avanti».

Lo scranno lasciato libero da Conversini sarà occupato dal prossimo consiglio da Arianna Centini. «Il ruolo che andrò a coprire non rappresenta soltanto una successione istituzionale, non si limita esclusivamente nel portare avanti un programma elettorale per il quale il professore sarà sempre vigile nel farlo osservare – spiega Centini - Per me quest’investitura rappresenta il proseguo delle idee e dell’integrità morale che ha sempre contraddistinto Maurizio, una persona amata e rispettata da tutti, anche dai suoi avversari politici».