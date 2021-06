Malore in spiaggia, muore un sessantatreenne

Sabato 26 Giugno 2021, 18:54

Malore in spiaggia a Tarquinia, muore 63enne . È successo poco dopo le 17.30. A quanto si apprende sembra che l'uomo abbia accusato un malore a circa 20 metri dalla riva. Soccorso dai bagnina è stato trascinato sulla battigia dove sono iniziate le prime manovre di soccorso. Allertati da alcuni bagnanti, poco dopo, sul posto è arrivata una squadra del 118, accompagnata da un'automedica e da l'eliambulanza. Sul posto anche una della polizia municipale e una del commissariato. La situazione è apparsa subito grave. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, che per circa mezzora hanno tentato di rianimarlo, non c'è stato purtroppo nulla da fare.