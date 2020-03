Tarquinia lido, divieto d'accesso. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Alessandro Giulivi ormai da qualche giorno. Ma nulla vieta di accedere ai servizi, compresa la farmacia, che anzi è menzionata nell'atto. Eppure sembra succedere l'esatto contrario: «Oggi abbiamo avuto la conferma e la prova che alcuni agenti della polizia municipale, posti a presidio del Lido, andando contro ogni disposizione comunale e nazionale, di propria iniziativa, scoraggiano o addirittura impediscono ai nostri clienti di recarsi nella nostra farmacia e li “invitino” ad andare nelle farmacie del paese».

A lanciare l'accusa è la farmacia Greco, che da giorni sta cercando di far presente i fatti. L'ordinanza è del 17: lo stesso giorno specifica che «come scritto nella stessa ordinanza potete recarvi al lido per andare in farmacia». A distanza di quattro giorni però - il 21 - è costretta a tornare sull'argomento. «Viste le numerose chiamate, segnalazioni, domande continue su come recarsi nelle attività di primaria necessità al Lido, chiediamo alle autorità quale sia il decreto che vieta di arrivare con la macchina fino al lido. Ci chiediamo quale norma impedisca ai residenti in tutto il comune di Tarquinia di recarsi in farmacia o in macelleria. Forse Tarquinia lido non fa parte del comune di Tarquinia?».

E ancora: «Abbiamo taciuto per giorni - spiegano - ma ora ci sembra che qui non ci si concentri su un obiettivo comune, bensì sull’isolare il lido completamente. È più in sintonia con le regole far creare assembramenti solo verso alcune attività?». Oggi l'affondo finale. «Ci dispiace dover di nuovo fare una denuncia, proprio adesso che certe cose non dovrebbero esistere e dovrebbero prevalere buon senso e collaborazione. Si chiede di far cessare il dirottamento dei clienti verso le farmacie del paese. «Vi invitiamo a denunciare questo abuso di potere.

Contattateci spiegando cosa vi è stato detto e facendovi dare il nominativo dell’agente che esprime “proprie opinioni” non facendo applicare quello che è previsto da ogni decreto. Non possono per legge vietare l’accesso». Tra l'altro «la scelta di una farmacia è legata a condizioni di salute personale e a una fiducia nel dottore farmacista, che ora più che mai diventa di fondamentale importanza per ogni singola persona perché rappresenta una figura di avamposto tra medico e paziente. Ognuno faccia bene il proprio lavoro - concludono dalla farmacia Greco - e ognuno si impegni a circolare il meno possibile».

