Tarquinia: la pineta di San Giorgio minacciata dalle fiamme

di Marco Feliziani

Vasto incendio questa mattina nella pineta in località San Giorgio a Tarquinia. Le fiamme hanno distrutto parte del patrimonio ambientale della costa, minacciando di mandare in fumo ettari di boscaglia in riva al mare.



L'allarme lo ha lanciato un bagnante, che ha visto una colonna di fumo levarsi in cielo dalla pineta e ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri-forestali e diverse squadre della protezione civile. Volontari e vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme e bonificare la zona.



«Sta funzionando il programma di prevenzione antincendio messo in campo dell’Università Agraria». Lo ha detto il consigliere dell'ente agrario Alessandro Sacripanti, che questa mattina si trovava anche lui sul luogo dell'incendio. «Proseguiremo a monitorare il territorio - ha aggiunto - per un’efficace azione di prevenzione degli incendi».



Sul posto per gli accertamenti anche i carabinieri della stazione di Tarquinia e la polizia locale.



Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21



