Tarquinia: con lo scooter si schiantano sul guardrail, gravi marito e moglie

Grave incidente stradale alle 13 di oggi sull’Aurelia Bis nel territorio di Tarquinia. Marito e moglie, di Parma, in sella su uno scooter sono andati a sbattere contro il guardrail della statale all’altezza di Civita, nella zona archeologia dell’acquedotto romano della cittadina del litorale. Da una prima ricostruzione dell’incidente, il conducente dello scooter avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la corsa sulla lamiera di metallo a bordo strada.

Nell’impatto entrambi sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono giunti i medici del 118 che, constatato le loro condizioni cliniche, hanno allertato l’elisoccorso regionale. In un primo momento è giunto l’elicottero Pegaso 33 da Viterbo che ha trasferito la donna all’ospedale Umberto I di Roma; purtroppo i medici le hanno dovuto amputare un braccio. Il secondo elicottero giunto da Roma ha invece trasferito il marito al Policlinico Gemelli di Roma; l’uomo avrebbe riportato diverse fratture. Il traffico sull’Aurelia bis ha subito dei rallentamenti. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Tarquinia. La coppia si trovava sul litorale per trascorrere qualche giorno di vacanza.