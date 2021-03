Tarquinia: incidente lungo l'autostrada, ferita una donna

Grave incidente stradale questa mattina sull'autostrada A12, nel territorio di Tarquinia. Per cause in corso d'accertamento della Polizia stradale di Ladispoli, tre mezzi sono rimasti coinvolti in due distinti incidenti lungo l'arteria tirrenica.

Una donna, alla guida di una Citroen C1, ha perso il controllo dell'autovettura terminando la marcia contro il guardrail. Nell'impatto la conducente ha riportato gravi ferite e i medici del 118 hanno richiesto il supporto dell'equipe dell'elisoccorso regionale. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che, con l'utilizzo delle cesoie idrauliche, hanno estrapolato il ferito dall'abitacolo per affidarlo ai sanitari.

Nel frattempo una coda si è formata sull'autostrada e l'autista di un mezzo pesante, che stava transitando lungo la carreggiata interessata dall'incidente, ha improvvisamente frenato la corsa ma una Mercedes che sopraggiungeva dietro è finita contro il camion.

L'autostrada è rimasta bloccata alla circolazione fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

