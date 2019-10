Tarquinia: incidente al bivio dell'Aurelia, due feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale questa mattina al km 97 della statale Aurelia, tra Montalto e Tarquinia.Per cause in corso d'accertamento delle forze dell'ordine, due autovetture si sono scontrate all'altezza del bivio per "Pidocchio", a poca distanza dal casello dell'autostrada Tirrenica.Una Peugeot 3008 e una Swift hanno impattato tra loro e una delle auto si è ribaltata più volte finendo la corsa su un campo agricolo adiacente la statale.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tarquinia, la polizia, il personale Anas e una squadra dei vigili del fuoco che ha estratto dalle lamiere i feriti per affidarli ai medici del 118. È stata chiusa al traffico una corsia dell'Aurelia in direzione Roma, per permettere ai soccorritori di svolgere le operazioni in sicurezza. I feriti sono stati trasportati in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso di Tarquinia.