Tarquinia: inaugurata la 69esima mostra mercato delle macchine agricole

di Marco Feliziani

Taglio del nastro questa mattina alla 69esima edizione della mostra mercato delle macchine agricole. L'evento clou di Tarquinia, iniziato ieri, e che terminerà il 1 maggio, mette in mostra il settore dell'agricoltura sul percorso fiera che si snoda per due chilometri nelle vie e nelle piazze del lido. All’inaugurazione erano presenti l’amministrazione comunale di Tarquinia, il presidente dell’associazione Pro Tarquinia, Paolo Giorgi, i senatori Francesco Battistoni e Umberto Fusco, l’onorevole Alessandro Battilocchio oltre al sindaco di Montalto Sergio Caci. La fiera, nel corso delle edizioni, ha avuto importanti cambiamenti volti a raggiungere obiettivi di prestigio.



Non solo, infatti, è esposto il settore delle macchine agricole, ma la manifestazione apre le porte ad altri aspetti commerciali che offrono al visitatore l’opportunità di conoscere soluzioni innovative e competenze professionali anche al di fuori del confine italiano.

«Abbiamo sempre cercato di seguire le esigenze del mercato e degli espositori - dichiara il presidente Giorgi della Pro Tarquinia, ente organizzatore dell’evento – adeguandosi con enorme flessibilità a situazioni mutevoli e non sempre piacevoli. Uno degli obiettivi raggiunti è stato quello di contenere i costi per gli espositori, rivolgendo la nostra attenzione agli agricoltori per rendere più produttive le loro aziende».



«Sappiamo bene quanto sacrificio e quanta forza di volontà ci vuole per organizzare eventi come questi», ha detto il vicesindaco Marta Tosoni -. «L’atto di coraggio è stato fatto non soltanto nel cambiare un po’ l’identità di quella che era una fiera storica, ma anche nel non abbattersi di fronte alle difficoltà che si sono riscontrate. Davanti a questa rappresentanza politica del territorio – conclude Tosoni - l’amministrazione comunale vuole dare il proprio contributo e portare voce in quelle sedi e in quelle stanze dove spesso si parla dei problemi dei cittadini».

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA