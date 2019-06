Tarquinia ha votato, affluenza in forte calo alle ore 23: ai seggi solo il 52,14%, venti punti in meno di 15 giorni fa

I cittadini di Tarquinia al voto per scegliere il sindaco. Scarsa l'affluenza, come in tutta Italia, per questo secondo turno. Alle ore 19 il dato complessivo per Civita Castellana e Tarquinia era del 38,41% degli aventi diritto, circa 20 punti in meno rispetto a quanti aveveno votato al primo turno. Alle ore 23 il dato finale è stato del 52,14%. Quella complessiva alla fine del primo turno, due domeniche fa, fu del 72,51%



Nella città etrusca la sfida per la fascia è tra due candidati del centrodestra: Alessandro Giulivi (Lega), 33,72% al primo turno, sfidato da Gianni Moscherini (sostenuto da tre liste civiche e da Fratelli d’Italia), 24,30%

Si votava fino alle ore 23 di questa sera e subito dopo la chiusura è iniziato lo spoglio.