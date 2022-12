Fanno shopping con banconote false, nei guai due ventenni napoletani

Shopping con soldi falsi, nei guai due ventenni napoletani. Nello scorso fine settimana il titolare di un bar di Tarquinia ha denunciato di aver ricevuto un pagamento con una banconota da 50 euro falsa.

Immediatamente gli agenti di polizia si sono messi alla ricerca dell'uomo. Poco dopo il personale del commissariato di Civitavecchia ha individuato due ventenni napoletani, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in procinto di pagare con le stesse banconote false in una pizzeria.

Dopo la perquisizione del veicolo in loro possesso sono state rinvenute, nascoste nel cofano all’interno dell’impianto di lavaggio dei vetri, 21 banconote illegali, tutte da 50 euro. La polizia ha poi sequestrato alcuni scontrini riguardanti la compravendita di prodotti di vario genere, avvenuta nella stessa giornata a Tarquinia e a Viterbo, per un totale di sei distinti episodi.