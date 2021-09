Vuole soldi per le cure del cane, denunciato per tentata estorsione insieme alla vittima

Mercoledì 22 Settembre 2021, 00:15

Vuole soldi per le cure del cane, tarquiniese denunciato per tentata estorsione. Nei giorni scorsi è stata fatta chiarezza su un presunto tentativo di estorsione culminato in un parapiglia che ha visto due cittadini di Tarquinia finire in ospedale, con lesioni giudicate guaribili con prognosi rispettivamente di 40 e 30 giorni.

Complessa ed articolata la ricostruzione dei fatti. Il tutto è partito da una richiesta di 800 euro fatta da un uomo di 36 anni a un coetaneo di Tarquinia, a suo dire per le cure del cane di famiglia, per un incidente alla zampa occorso qualche anno prima.

L’accusa di aver causato l’infortunio all’animale domestico avrebbe portato a continue richieste di rimborso per le spese veterinarie. Il nervosismo di entrambi i soggetti coinvolti ha creato un’accesa lite e soltanto l’intervento degli agenti della polizia del commissariato ha fatto sì che la situazione non degenerasse. I due sono comunque finiti in ospedale con prognosi importanti.

La indagini effettuate hanno portato alla denuncia di entrambi, sia per il tentativo di estorsione che per lesioni personali.