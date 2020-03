Ultimo aggiornamento: 12 Marzo, 07:45

«Domenica, al lido, ci sono state centinaia di persone. Più che un momento di emergenza, sembrava una festa. Quindi, per evitare rischi e far in modo che passi prima possibile, abbiamo deciso di chiudere sine die, per tutto il tempo che sarà necessario». Parla a nome di 10 stabilimenti di Tarquinia Roberto Micozzi, gestore del Boa Sorte. Da ieri anche il mare chiude per coronavirus. Una decisione arrivata nella mattina, dopo un consulto tra gli operatori balneari, a stretto giro della decisione del sindaco Alessandro Giulivi, in linea con le nuove disposizioni, di sospendere il mercato settimanale. Per Micozzi, che da anni opera nel settore, una scelta autonoma, doverosa, responsabile e improrogabile. «Tirare giù le saracinesche, davanti all'incertezza e possibili vettori di contagio che si annidano ovunque, è l’unica arma che abbiamo sulle mani per contrastare un fenomeno nuovo e che, per i suoi numeri, mette paura».Paura che serpeggia tra le persone, e doppia tra gli operatori balneari con il rischio sempre più concreto è quello di perdere la stagione. Un timore nato a novembre con le violente mareggiate che hanno eroso l'arenile e danneggiato le strutture, e aumentato da una crisi di cui, per ora, non si vede la fine. Tra tante chiusure c’è però anche chi decide di restare aperto. È il caso di Fabio Jacopucci, ristoratore e storico titolare del Gradinoro. Il motivo di una scelta controcorrente lo spiega senza indugi. «Continueremo a offrire un servizio seguendo le regole per evitare il contagio – dice – nessun guadagno reale, ma un segnale per far vedere che il lido è vivo». Guadagni di questa prima parte di stagione vanificati e destinati a azzerarsi nei prossimi mesi. «Il treno di Pasqua è perso – continua Jacopucci – la situazione non è rosea neppure per le settimane che verranno dopo. L'intera categoria e la sopravvivenza, perché di questo si tratta, di tante famiglie è appesa a un filo».