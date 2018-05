Tarquinia, due tonnellate di hashish in una mietitrebbia: due persone arrestate dalla Finanza

Agenti del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coadiuvati dai finanzieri di Viterbo, hanno sequestrato 2.645 chili di hashish, nascosti all'interno di un mezzo agricolo parcheggiato in un capannone nei pressi Tarquinia (Viterbo).



In particolare, nell'ambito dei controlli mirati per la repressione del traffico di stupefacenti, e con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma, è stata eseguita una perquisizione di un isolato capannone agricolo. All'ingresso i militari delle Fiamme gialle scoprivano, abilmente nascosti all'interno di una mietitrebbia, l'ingente carico di hashish, verosimilmente destinato ad alimentare il mercato illecito laziale.



Subito sono stati arrestati due persone - un romano di 41 anni, Q.D., residente nella Capitale, e un sardo di 47 anni, Z.R., residente a Viterbo - trasferiti nel carcere di Civitavecchia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per comprendere la provenienza e destinazione del quantitativo record sottoposto a sequestro che, sulle piazze di spaccio, avrebbe fruttato oltre 13 milioni di euro.

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA