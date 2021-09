Delfino trovato senza vita sulla spiaggia del Lido: mistero sulle cause della morte

Venerdì 10 Settembre 2021, 12:55

Un deflino adulto è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia di Tarquinia Lido (Viterbo), nella zona del porticciolo. L'animale potrebbe essere finito sul bagnasciuga durante la scorsa notte.

Sul posto si è portato personale del Comune e della delegazione di Capitaneria per una prima ispezione. Il cetaceo non presenterebbe segni evidenti di fattori (eliche, reti, traumi ecc.) che potrebbero averne causato la morte. Per stabilire cosa sia successo saranno necessarie analisi specifiche.

La carcassa del deflino è stata poi rimossa dalla spiaggia.