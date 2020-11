Tarquinia, sabato flashmob contro la chiusura delle scuole decisa dal sindaco Giulivi

Movimento priorità alla scuola in piazza sabato, in programma un flash mob di protesta contro l’ordinanza del sindaco Alessandro Giulivi che lo scorso 30 ottobre ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 24 novembre.

Si tratta della seconda iniziativa dopo la lettera sottoscritta da 427 genitori e inviata al prefetto Giovanni Bruno con la richiesta di un intervento rapido ‘per tutelare il diritto costituzionale allo studio’. «Per ora non abbiamo avuto risposta – spiega Paola Peparello, una delle attiviste – ma andiamo avanti”. Il flash mob coinvolgerà i genitori delle scuole primarie e secondarie: quelle, di fatto, maggiormente penalizzate.

«Abbiamo scattato delle foto ai nostri figli mentre, al computer, seguono la didattica a distanza. Le appenderemo sulla recinzione della scuola. Dopo una settimana non riusciamo ancora a capire il perché di questa ordinanza in profondo contrasto anche con l’ultimo DPCM che, nel Lazio, prevede lezioni da remoto al 100% solo per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, cioè per le superiori».

A soffiare sulla polemica non è solo il neonato Movimento priorità alla scuola, critiche al sindaco Giulivi arrivano anche dal Movimento 5 stelle che chiede spiegazioni sulla ratio alla base di un provvedimento così restrittivo.

«Le scuole elementari e medie sono aperte in tutta Europa, e tale è la linea politica del governo ad esclusione delle zone ad alto rischio (dove comunque resteranno aperte scuole dell’infanzia, elementari e prima media) - scrivono in una nota i grillini - Il sindaco Giulivi renda noti i dati dei contagi che hanno portato alla chiusura di tutte le scuole sul territorio comunale di Tarquinia».

Una linea dura che, spiegano i genitori, porta con sé una serie di problemi logistici e economici

«Molti dovranno astenersi dal lavoro con conseguenze immaginabili – conclude Peparello - . Non tutti, poi, hanno i mezzi a disposizione per seguire correttamente la didattica a distanza. Senza contare che a soffrire di più saranno gli studenti con bisogni educativi speciali, che vivranno così un ulteriore disagio rispetto ai propri coetanei»

© RIPRODUZIONE RISERVATA