«Troppi furbi in giro». A Tarquinia nuova stretta del sindaco Giulivi. blindate le strade per il Lido

«Troppa gente in giro e soprattutto troppi furbi». Alessandro Giulivi torna a battere i pugni: a. Dalle 18 di domenica scorsa la città è infatti ancora più blindata: sbarrati tutti gli accessi al litorale per i non residenti.nei punti di accesso ai comprensori di Sant’Agostino, San Giorgio, Lido, Marina Velka, Pian di Spille, Voltone e Spinicci. E c’è di più, per i non residenti nel comune di Tarquinia che saranno fermati dalle forze dell’ordine l’obbligo sarà quello dimostrare la presenza sul territorio dal giorno antecedente l’ordinanza. «Pena la denuncia, una multa e l’invito a lasciare il comune». Spiega Giulivi, che non si ferma: «Parecchi, in queste settimane, hanno fatto i furbi giocando con il calendario e accampando scuse poco credibili. Adesso la musica è cambiata, con l’emergenza non si gioca».Per il sindaco, tra i primi in Italia a vietare l’attività motoria all’aria aperta e vincolare gli spostamenti nei pressi dell’abitazione, l’ordinanza è infatti un ulteriore strumento di difesa. Di più, necessaria, in vista dell’avvicinarsi delle festività pasquali che, complice il meteo favorevole, potrebbe essere un richiamo per decine di turisti e proprietari di seconde case. «Dobbiamo pensare a tutelare la salute dei cittadini, è il nostro primo obiettivo in questa fase dell’emergenza – dice Giulivi –. Gli assembramenti che potrebbero verificarsi, soprattutto nei prossimi giorni, vanno scongiurati per evitare qualsiasi possibilità di contagio».L’ordinanza non si spegnerà dopo Pasqua, ma resterà in vigore fino a fine emergenza. Per i residenti, il vincolo agli spostamenti resta quello previsto dal decreto del presidente del Consiglio: motivi di lavoro e stato di necessità. Anche su di loro, Giulivi non ha intenzione di mollare la presa. Per evitare brutte sorprese, ha infatti preparato un piano per potenziare i controlli sul territorio. «Finora abbiamo avuto una ventina di contagiati - conclude Giulivi - La situazione è sotto controllo e vogliamo che ci resti».