Tarquinia, cavalcavia sull'Aurelia chiuso al traffico: possibile cedimento del terrapieno

Da questa mattina è chiuso al traffico, in entrambe i sensi di marcia, il cavalcavia al chilometro 102 della statale Aurelia, in direzione Riva dei Tarquini. Le cause sarebbero da attribuire a un possibile cedimento del terrapieno sul quale la struttura è appoggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas per valutare le condizioni e di un possibile intervento. Al lavoro anche la Polizia stradale per regolare il traffico lungo il tratto interessato.

Ultimo aggiornamento: 12:25

