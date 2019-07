Tarquinia: carambola auto-furgone sulla vecchia Aurelia. Quattro feriti

Un altro incidente stradale è avvenuto a distanza di poche ore da quello di questa mattina a Tarquinia. Nel pomeriggio un furgone si è scontrato con un'auto sulla vecchia Aurelia, all'altezza del bivio per Tuscania.



Nell'impatto sono rimaste ferite quattro persone, di cui S.B. di 48 anni di Montalto che era insieme a due cittadini romeni a bordo del furgone, e un uomo del luogo alla guida di una Jaguar. Il più grave il 48enne, trasferito in codice rosso in eliambulanza all'ospedale Belcolle di Viterbo, ma non sarebbe in pericolo di vita.



Tutti gli altri sono stati trasportati al pronto soccorso di Tarquinia. Sul posto sono intervenuti, oltre ai medici del 118, i carabinieri della stazione locale che hanno eseguito i rilievi dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA