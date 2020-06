© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negozi in fuga dal centro storico e commercianti sul piede di guerra. Il provvedimento di chiusura deciso dal sindaco Alessandro Giulivi piace sempre meno.«Una scelta sofferta ma che non può essere diversa – spiega Samanta Mencarelli, titolare di un negozio di fiori in corso Vittorio Emanuele -. Dopo due mesi di incassi zero l’incertezza è un rischio che la nostra azienda non è in grado di sostenere». Come Mencarelli, che insieme alla famiglia da 30 anni è attiva nel cuore di Tarquinia, altri quelli che adesso guardano oltre le mura. «La mia decisione è nata il giorno dopo la fine del lockdown – dice – il quattro maggio abbiamo riaperto e il cinque è stata inviata la raccomandata per la disdetta del locale. C’è già abbastanza acqua sulla barca e non è il caso di tirarne altra a bordo».A pesare, soprattutto, il cammino dell’amministrazione che, con continue modifiche alla viabilità, sembra avanzare su un sentiero al buio. «La direzione che molti Comuni stanno seguendo è quella imbroccata dal comune di Tarquinia, ne siamo consapevoli – continua Mencarelli – Ma senza preavviso, parcheggi e una piano alle spalle allora la chiusura equivale a una sentenza di condanna».Una scure che nessuno vuole vedersi calare sul collo come testimonia la raccolta firme che, da dieci giorni, i commercianti hanno animato per chiedere al sindaco di tornare sui suoi passi. Una soluzione potrebbe uscire dal consiglio straordinario chiesto delle opposizioni. Intanto, per frenare la possibile emorragia e lo svuotamento del centro,Giulivi ha in mente un piano di rilancio che passa attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto per le nuove attività e la riqualificazione di quelle esistenti. Fondi da stanziare in base alle richieste al bilancio.