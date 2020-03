Tarquinia, blitz nel laboratorio della droga

Quaranta grammi di hashish già divisi in 18 dosi pronte per essere spacciate, più 3000 euro in contanti e tutto il materiale per confezionare le dosi. E' quanto hanno sequestrato i carabinieri di Tarquinia a casa di uno spaccatore del posto, tenuto d'occhio già da qualche tempo. Venerdì, al termine di una servizio durato alcune ore, i militari hanno deciso di perquisirgli l'abitazione. L'uomo è stato dichiarato agli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA