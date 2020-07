Fiamme nella notte lungo l'Aurelia a Tarquinia, traffico rallentato. Indaga la polizia

Vasto incendio nella serata di ieri a Riva dei Tarquini (Viterbo). Le fiamme hanno divorato sterpaglie e boscaglia lungo una strada rurale adiacente la statale Aurelia, dove l’intenso fumo ha ridotto la visibilità e il traffico è stato rallentato per mettere in sicurezza gli automobilisti.



Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco e quattro dell’Aeopc di Tarquinia con l’autobotte. Il fuoco ha minacciato alcuni tralicci dell’energia elettrica e i soccorritori hanno dovuto fare attenzione alle operazioni di spegnimento.



Da quanto si è appreso, l'incendio è divampato in tre punti diversi e le cause sono al vaglio del commissariato di Tarquinia, intervenuto sul posto. Pompieri e volontari hanno impiegato oltre tre ore per spegnere l'incendio e bonificare tutta l'area. Ultimo aggiornamento: 11:40